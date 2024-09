Miguel "Negro" Piñera confesó la verdadera razón de su ingreso al nuevo reality de Canal 13

Miguel "Negro" Piñera vivirá por primera vez la experencia de estar encerrado durante las 24 horas del día, al transformarse en el primer confirmado para el nuevo reality de Canal 13, «Palabra de Honor».

Y en conversación con El Mercurio, el cantante relató que "soy muy rebelde en ese sentido y siempre he hecho lo que he querido con mi vida. La música me ha dado la posibilidad de ser libre, así que estar encerrado va a ser un desafío tremendo, que me ha quitado el sueño, pero es algo que quiero cumplir".

Respecto al hecho de que será sometido a entrenamientos físicos ad portas de cumplir 70 años, el artista aseguró que "daré lo mejor de mí, pero ya a los 69 años es muy difícil competir con gente joven, así que evidentemente no voy con el fin de ganarle a nadie".

El "Negro" confesó que la muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, es la poderosa razón detrás de su ingreso al espacio.

"Esto también va a ser como una terapia para mí. La muerte de mi hermano ha sido un golpe muy fuerte. Ya no quedan ni palabras ni lágrimas para expresar el dolor que tengo y mi manera de sobrellevarlo, como dice la canción, es 'canta y no llores'. Por eso, mi terapia será entrar con mi guitarra a cantar, a conversar y eso me hará bien", contó.

Por último, señaló que "esta es una pena para toda la vida y hay que aprender a convivir con ella. Cuando se te muere un hermano en un accidente es algo diferente. Cuando se murieron mis viejitos fue por la edad, ya estaban mal. Esto fue repentino, terrible".

PURANOTICIA