Miguel de la Fuente acusa a Valentina Roth de “engaño” y reaviva la polémica por su separación

El drama entre Miguel de la Fuente y Valentina Roth vuelve a encenderse. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, el odontólogo habría confesado que un engaño fue la chispa que provocó su quiebre en octubre pasado.

Gutiérrez publicó capturas de pantalla de un chat entre De la Fuente y una seguidora, donde la mujer le pedía cuidar a las dos hijas que tiene con la bailarina. La respuesta del odontólogo no dejó lugar a dudas: "Siempre voy a luchar por mis hijas, pero no puedo perdonar a una persona que me engañó".

Pero eso no fue todo. En un comentario que luego borró, Miguel fue aún más contundente: "No puedo volver con alguien que falta a la verdad, a esa gente la prefiero lejos de mi vida".

La periodista también habló con Valentina Roth, quien se mostró firme y esquiva ante las declaraciones de su ex: "Ella me dice 'pregúntale a Miguel. Yo no tengo nada que explicar. No es así, no sé cuáles serán las motivaciones de él para decir una cosa así'".

Por su parte, Miguel de la Fuente agregó: "Yo no estoy en condiciones de mantener una relación en estas condiciones. No va con los valores que me enseñaron en mi casa", dejando claro que no piensa dar marcha atrás.

Mientras tanto, Vale Roth mantiene su postura: no quiere lucrar con su separación ni hablar en programas sobre el tema. Además, hizo un llamado a sus seguidores para que no ataquen a su expareja en redes, velando por el bienestar de sus hijas.

PURANOTICIA