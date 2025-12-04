Miguel De La Fuente aclara polémica separación con Valentina Roth: "No hay infidelidad, pero me sentí engañado"

La confirmación de la separación entre Valentina Roth y Miguel De La Fuente desató un verdadero torbellino en redes sociales, luego de que las palabras del odontólogo hicieran sospechar a más de uno sobre una posible infidelidad por parte de la deportista.

"No puedo volver con alguien que falta a la verdad, a esa gente la prefiero lejos de mi vida (...) No puedo perdonar a una persona que me engañó", escribió Miguel en Instagram, en respuesta a quienes le preguntaban sobre el quiebre y la posibilidad de reconciliación.

El revuelo generado por sus declaraciones obligó al profesional a dar la cara y aclarar todo en Hay Que Decirlo de Canal 13.

"No hay ningún tema de infidelidad, sino que yo me sentí engañado en ciertos aspectos de mi vida. No hay ningún tema de infidelidad ni nada, pero si yo me sentí pasado a llevar y estoy en un proceso de separación y listo. Eso es", señaló De la Fuente.

Pero Miguel no se detuvo allí y dio detalles del motivo de su enojo, dejando entrever la tensión detrás de la ruptura: "Porque estoy un poco dolido. Pero no es por un tema de infidelidad. Cosas que pasan dentro de una pareja, que uno se termina desilusionando”.

“Tenemos dos hijas, pero hemos sido honestos. Igual uno a veces se ve sobrepasado, sobretodo gente que no pertenece a los medios. Yo soy de otro mundo. Tengo mi emprendimiento. Me va bien. No estoy metido en la farándula. Estoy pasando por un proceso de separación que igual es doloroso, con dos hijas y la gente te ataca y uno igual responde. La culpa acá igual es compartida. No me pueden atacar ni a mi ni a ella”, agregó.

Finalmente, sentenció: “Lo que aparece en las redes sociales es una parte de las vidas y la gente te juzga por esa pequeña parte de las vidas que no es real. Me juzgan porque no estoy presente con mis hijas, pero yo tengo un trabajo presencial que no puedo dejar de hacer. Entonces, les dedico tiempo, estoy con ellas, pero no me ando grabando, ni estoy en las redes con mis hijas porque respeto mucho su privacidad y tampoco me gusta exponerlas. Están expuestas a miles de cuestiones que estoy en total desacuerdo con eso".

Entre confesión y defensa, Miguel busca despejar los rumores mientras el quiebre con Roth continúa generando debate y especulación en el mundo de la farándula.

