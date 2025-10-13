¡Miguel Bosé vuelve a Chile luego de 8 años! El artista español anunció doble concierto en el Movistar Arena

Tras casi una década de ausencia en los escenarios nacionales, Miguel Bosé confirmó su esperado regreso a Chile como parte de su nueva gira internacional “Importante Tour”, con la que recorrerá diversos países de Sudamérica durante el verano de 2025.

El reconocido artista español ofrecerá dos conciertos los días 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena, donde promete un espectáculo cargado de emoción, cercanía y grandes recuerdos musicales.

Según adelantó su equipo de producción, el show estará enfocado en repasar los mayores éxitos de su extensa carrera, entre ellos “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy” y “Amiga”, además de nuevas interpretaciones que reflejan la madurez artística de Bosé.

Su regreso marca un reencuentro muy esperado por el público chileno, que no lo veían en vivo desde hace ocho años, por lo que demostraron bastante entusiasmo a través de redes sociales.

En relación a su venta de entradas, estas estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de la página de PuntoTicket a partir de las 11:00 horas. Esta será una preventa exclusiva para clientes del banco que auspicia el show.

Cabe mencionar que su venta general se podrá adquirir cuando las otras entradas mencionadas se acaben, mediante el mismo sistema.

