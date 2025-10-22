Mientras Camilo Zicavo anunció que será papá, aseguran que Denise Rosenthal tendría un nuevo romance

La noticia de que Camilo Zicavo será padre junto a la actriz Daniela Pérez dejó a muchos con la ceja levantada, pero no por él, sino por Denise Rosenthal, su expareja, con quien terminó en medio de rumores cruzados de infidelidad, y al parecer no terminaron muy en buena.

"Me cagó con otro hue...Se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona... ¡Y el gorrero soy yo, CTM! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos! Anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta hueá más, promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes, de yo como el hdp. ¡Las patitas CTM!", señaló en ese entonces Zicavo en sus redes sociales, aparentemente molesto.

Aunque tras la ruptura fue Zicavo quien lanzó más de una indirecta, Denise optó por el silencio, manteniéndose alejada del ruido mediático. Sin embargo, eso podría cambiar.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, la cantante no estaría precisamente sufriendo: al parecer, también habría encontrado compañía y estaría viviendo un buen momento sentimental.

"Denise ya también está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio... Por eso no es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram, poniéndose fuerte, entrenando, y ahora sí que tiene personal trainer para ella solita", aseguró la periodista de espectáculos.

PURANOTICIA