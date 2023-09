Michelson advierte a ex integrante de «Gran Hermano»: "Ojalá no venga de nuevo"

Ignacia Michelson volvió a incendiar todo en la casa que da vida al reality de Chilevisión, «Gran Hermano», tras referirse a la polémica actividad del "congelado".

Todo comenzó en una conversación de sobremesa con todos los integrantes del espacio de telerrealidad, instancia donde se abordó esta actividad que ya se ha desarrollado dos veces en lo que va de programa, con el ingreso de concursantes eliminados.

Fue así como recordó la visita de Trinidad Cerda, quien en medio del "congelado" le ofreció sentidas disculpas a Constanza Capelli, quien fuera su más cercana amiga, para luego convertirse en absolutamente todo lo contrario, incluidas fuertes discusiones.

"La Trini vino a pedir perdón después de que te trató para la verga (sic) la encuentro una pinche hipócrita. Esa ya es la más perra de la fama. Se ganó el puesto a la perra number one. Esa es perra de perras", dijo la chica reality.

Ante ello, Coni recordó que "yo no sentí nada cuando me pidió perdón. Nada... no me conmovió nada, porque si una persona llega y te trata como el pico (sic), y después te viene a pedir disculpas...".

"Aquí es donde uno pide perdón. Acá es dónde uno la caga (sic). Cuando tú sales, ya perdiste, ya no estás jugando", agregó la deslenguada Michelson.

"Creo que esas disculpas tienen que ser sin cámaras para que sean reales", complementó Coni, recordando la actitud de su ex inseparable amiga.

La conversación concluyó con Nacha advirtiendo: "Ojalá no venga de nuevo".

