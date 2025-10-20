Michelle Carvalho rompe el silencio sobre críticas tras su cambio físico: "El mundo no estaba preparado para otros tipos de cuerpos"

Michelle Carvalho volvió a tomarse la pantalla chica, esta vez como una de las invitadas al nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde no dejó tema sin tocar.

Entre risas, confesiones y momentos más tensos, la ex chica reality se sinceró sobre algo que lleva arrastrando por años: las críticas por su cuerpo.

Durante la conversación con Diana Bolocco, Michelle se abrió como pocas veces y habló del acoso que recibe constantemente en redes sociales por su apariencia. “Hay gente que no tiene idea de lo que viví, pero igual se siente con derecho a opinar”, comentó.

La modelo brasileña recordó que en sus inicios en televisión tenía la figura “perfecta” que muchos esperaban de una modelo, pero que su cuerpo cambió drásticamente luego de ser diagnosticada con hipotiroidismo, una condición que alteró su metabolismo y transformó su vida.

Además, aseguró que pasó de tener el cuerpo que todos admiraban a ser blanco de burlas, situación que en ese momento sí le afectó.

“En ese momento sí me afectó porque dejé de trabajar varios años, porque el mundo no estaba -preparado- para otros tipos de cuerpos”, sentenció.

“Fue sutil la subida de peso, pero yo misma me dejé estar. La depresión que me generó el cambio, el dejarme estar, no cuidar mi alimentación, dejar el deporte, creo que fue un conjunto de todo”, agregó Michelle.

Sin embargo, aseguró que hoy en día se siente conforme con su cuerpo, y que ya no le toma le peso a las palabras de otras personas.

“Hoy estoy súper bien, me agrada como estoy, si quisiera cambiar, lo haría, pero me siento bien, me siento cómoda”, recalcó.

Sobre los comentarios en redes sociales, señaló que “no me afecta… no es que me va a cambiar un día, que me voy a sentir mal, que voy a dejar de trabajar por sus comentarios. Eso muestra lo penoso que son ellos de ocultarse detrás de cuentas falsas”.

“Cuando era extremadamente flaca, estaba mal porque era muy flaca… subí de peso, alegan por todo. No hay un punto entremedio que la gente esté satisfecha, yo no puedo agradar a todos”, agregó la ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano.

Finalmente, Carvalho se sinceró aún más: “Yo creo que el día que me sienta incómoda, que sea un problema para mí, yo obviamente tomaría medidas, iría a una estética, volvería al gimnasio, me haría una cirugía… pero el día que yo sienta, no por presión pública”, cerró.

