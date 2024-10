Michelle Carvalho le hace una petición a Alexis Sánchez en transmisión de Gran Hermano

Durante la estadía de Michelle Carvalho en Gran Hermano, la brasileña ha entregado varios detalles de su pasada relación amorosa con el jugador de fútbol Alexis Sánchez.

Sin embargo, el día domingo, la chica reality no habló del Niño Maravilla para recordar el romance que mantuvieron en 2012, sino para hacerle una solicitud.

Después de que el participante del reality, Yuhui Lee, le regalara poleras a todos sus compañeros de la ''casa más famosa del mundo'', Carvalho aprovechó la instancia de pedirle un regalo a Alexis.

"Que Alexis mande 8 poleras de su equipo actual para todos nosotros, con los nombres personalizados. Alexis en nombre de los buenos tiempos", lanzó Carvalho.

Donde Felipe luego comenta que "Si haces un video en el confesionario si o si se lo hacen llegar".

"Ya, mañana lo grabo", señaló Michi.

Luego, Felipe le preguntó a su comppañera cuánto tiempo estuvo con el futbolista.



"No pololeé, salimos", explicó ella.

Michelle también comentó que la relación con el futbolista no prosperó, ya que él le puso dos condiciones para tener un romance estable: no salir en televisión y no vivir en Chile, requisitos que Carvalho no aceptó nunca y que por esa razón no establecieron su relación.

