Michelle Carvalho es la nueva eliminada de Fiebre de Baile y arremete contra Raquel Argandoña: “Siempre comparándome”

Tras una polémica competencia y por obtener una de las calificaciones más bajas, Michelle Carvalho se convirtió en la nueva eliminada de "Fiebre de Baile".
Debido a esto, la brasileña tuvo que abandonar el programa, pero no guardó silencio a la hora de irse y arremetió contra Raquel Argandoña, quien cuestionó su actitud y le preguntó si tenía ganas de estar ahí, señalando que su actitud había cambiado con la llegada de Cata Days.
“Creo que estás equivocada, son comentarios como estos, estár siempre comparándome con otra mujer, es que sí me he desanimado, pero no por ella (Díaz), ella es increíble, pero todo este rato del juzgamiento y la comparación como si fueramos objetos, eso si cansa”, respondió la modelo.
“No es rico que te estén tirando hate todo el día, malos comentarios, todo el día comparándome con una bailarina profesional. Ella baila de los 4 años y hace 3 semanas estoy aprendiendo a bailar, no hay comparación“, sentenció Carvalho.
“Me hubiese gustado recibir más críticas constructivas para seguir mejorando”, cerró.
