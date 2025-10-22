Michelle Carvalho desmiente rivalidad con Catalina Days en Fiebre de Baile: "Intentando poner a dos mujeres en contra"

El lunes se encendieron las alarmas en Fiebre de Baile con la entrada de Catalina Days, influencer que no tardó en robarse el protagonismo.

Su carisma, seguridad y desplante en la pista la posicionaron rápidamente como una de las nuevas favoritas del programa.

Pero su arribo no pasó piola. En redes sociales, varios comenzaron a hablar de una supuesta tensión con Michelle Carvalho, insinuando que se podría desatar una batalla de egos entre las dos figuras curvy del espacio.

Lejos de quedarse callada, Michelle respondió rápido y con todo: desmintió cualquier mala onda y aseguró que con Days hay buena onda y apoyo entre ambas.

"Como siempre y en todo intentando poner a dos mujeres en contra cuando lo único que deberíamos hacer es inspirarnos de lo mejor unas a otras. @catadaysss te admiro y me inspiras", expresó la brasileña.

"Muchu hermosa gracias por recibirme tan lindo. Me inspiras de mucho antes", respondió Cata.

