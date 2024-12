Michelle Carvalho cumple su promesa y le transfiere parte del dinero del premio de Gran Hermano a Waldo Villarroel

Michelle Carvalho, la gran ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, le prometió a otro participante del reality, Waldo Villarroel, compartir con él su premio si resultaba ganadora del programa. Ahora, a través de su canal de difusión, Michelle anunció el depósitio del dinero y confirmó su palabra.

"Les quiero contar que la parte del premio que le prometí a Waldo ya fue transferida. Estamos ok con eso", expresó Carvalho.

"Lo que más quería era cumplir con mi palabra ya que eso es vital para seguir avanzando con mis otros pendientes", complementó.

Luego de recibir la transferencia, Waldo se comunicó inmediatamente con Michelle.



"Estaba agradecido, me envió un mensaje con palabras súper lindas y un video de su mamá", contó Carvalho.

"Con el dinero que yo recibí de CHV, que es mayor suma que la que me dio Michelle pude cubrir gastos para la salud de mi madre. Y obviamente todo lo que he recibido, sea harto o poco, siempre lo he ahorrado para proyectos futuros. Incluso todos mis nuevos proyectos como mi página de Onfayer, son para poder ahorrar dinero", expresó el huaso.

