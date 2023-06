Michelle Adam realizó insólita revelación: Confesó que se arrepiente de haber dejado Canal 13

En una visita de Ignacio Gutiérrez al matinal de Canal 13 “Tu Día”, en el marco de promoción de su próximo estelar “El Purgatorio”, la meteoróloga Michelle Adam protagonizó un singular momento.

Lo anterior, ya que con el fin de explicar las dinámicas de su nuevo espacio, Gutiérrez le realizó una inesperada consulta a Adam. “En algún momento, día o segundo que tú hayas dicho: ‘Me arrepentí de haber salido de Canal 13. ¿Por qué me fui de Canal 13’”, le consultó el periodista.

Ante esto, Michelle se mostró sorprendida en pantalla, momento en el que lanzó: “Creo que hubo un momento puntual en que sí me arrepentí”.

“No la voy a describir, porque creo que van a saber que afectó a muchas personas en el canal y en ese momento habíamos muchos involucrados”, añadió sobre aquel momento, asegurando que “fue algo que duró mucho tiempo para que tuviera un final más concreto. Cuando ocurrió eso, me lo cuestioné”.

Posteriormente, aclaró que no se trataba del corte de pelo a camarógrafo. “Yo sé que muchos van a dudar de esto, pero ese episodio en particular no fue”, concluyó la profesional.

