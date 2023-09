Michael Roldán propone a Trinidad y Francisca para el repechaje de «Gran Hermano»

Como todo reality, «Gran Hermano» también tendrá durante los próximos días –aún sin definir– su proceso de repechaje para que reingresen participantes eliminados.

Es en este contexto que muchos de los jugadores se están planificando para hacer campaña y retornar con todo a la casa-estudio ubicada en Buenos Aires.

De esto fue de lo que habló el periodista Michael Roldán, panelista estable del programa en vivo de Chilevisión donde exhiben lo mejor de cada día en horario prime.

"Más que solo ‘favoritos’ míos, en caso de existir repechaje, yo pienso en el desarrollo que han tenido las y los jugadores fuera de la casa. En ese caso me pregunto ¿qué falta en la casa?", comenzó su análisis con Fotech.

«Guagüito» continuó señalando que "primero, creo que sería bueno el reingreso de Francisco (Arenas) y Estefi (Galeota), ambos queridos por el público, ambos tienen el común denominador que el público no quería eliminarlos, pero los sacaron como parte del juego, además que siento que ambos han crecido más fuera que dentro de la casa, por lo cual ver ‘sus nuevas versiones’ en el reality sería una ganancia".

Luego, repasó el protagonismo de Constanza Capelli (Coni) y Jennifer Galvarini (Pincoya), asegurando que "si tenemos protagonistas, ¿qué falta? Antagonistas. Y en ese sentido el desarrollo de historia que han seguido Trini (Cerda) y Francisca (Maira) fuera de la casa, me parece un condimento interesante para el repechaje".

Roldán precisó que "cuando hablo de antagonistas, no hablo de entrar a ser violentas. Para nada: hablo de contraponerse en puntos".

También dijo que "me parece interesante que Francisca rompe el molde de los eliminados: hasta ahora, eliminado que salía, eliminado que pide disculpas a Coni. Real o no, eso no tenemos como saberlo. Francisca le da un giro a la historia y no sólo decide no pedir disculpas, sino que seguir la historia en el exterior".

"No dudo que tiene la inteligencia suficiente para ser una villana (hay que tener mucha astucia para eso) y una villana inteligente y no violenta", prosiguió.

Por último, «Guagüito» afirmó que "me parecería interesante ver a Vivi (Acevedo) nuevamente. Ella ingresó al reality sin contarle a su mamá sobre su identidad sexual y eso la frenó dentro de la casa en el tema afectivo y de perpetuar historias sexoafectivas. Desde ese punto, me gustaría ver cómo actúa esta nueva Vivi, segura de su identidad y de los afectos fuera de la casa".

