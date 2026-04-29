Michael Jackson arrasa en Chile: biopic del Rey del Pop rompe todos los récords en los cines del país

Lo que partió como una apuesta ambiciosa terminó convertido en un verdadero terremoto en la cartelera chilena. La película biográfica de Michael Jackson no solo está dando que hablar: está arrasando con todo, marcando un debut que ya muchos califican como histórico dentro del cine nacional.

Desde Andes Films confirmaron a Cooperativa que “Michael” rompió todos los esquemas, anotando la apertura más potente que haya tenido una biopic en Chile. ¿Las cifras? Impactantes: 212.754 asistentes en apenas su primer fin de semana, entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril.

Pero eso no es todo. La cinta dirigida por Antoine Fuqua —sí, el mismo detrás de Día de Entrenamiento— y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio “Rey del Pop”, no llegó a jugar: vino a dominar. Solo en Chile, el filme amasó la brutal suma de 1.400.348.562 pesos en esos primeros días.

A nivel global, incluyendo Estados Unidos, la película superó los 217 millones de dólares en su debut, dejando atrás a pesos pesados del género. Entre ellos, Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury, que hasta ahora lideraba con 141 millones en su estreno mundial.

Por si fuera poco, incluso frente a biografías no musicales, superó a Oppenheimer, que había alcanzado 174 millones en su arranque global. Un golpe que deja claro que el legado de Michael Jackson sigue más vivo que nunca.

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