Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones sorprenden en Chile: ¿cuál será su destino en nuestro país?

Hollywood volvió a posar sus ojos en Chile y esta vez no fue con cualquier nombre. Nada menos que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones aterrizaron en territorio nacional para disfrutar de sus vacaciones, desatando sorpresa y revuelo entre quienes se toparon con la icónica pareja.

El bombazo lo lanzó el usuario de TikTok “Chomen”, quien aseguró haberse encontrado cara a cara con los actores en un vuelo que unía Panamá con Santiago.

Según relató el usuario en un video que rápidamente se viralizó, el cruce fue más cercano de lo que cualquiera imaginaría.



"Incluso conversé con Michael y fue muy buena onda", comentó, dejando en claro que el ganador del Oscar no solo tiene fama, sino también carisma.

Para que no quedaran dudas, el tiktoker incluso subió una fotografía junto a Douglas, sellando su inesperado momento de gloria.

Pero el viaje no terminaba en Chile. El creador de contenido también reveló que el protagonista de “Bajos instintos” y su esposa tenían un destino aún más exclusivo en la mira: la Antártida, un lugar que se ha transformado en el nuevo capricho turístico de las grandes estrellas del cine.

Y no es un fenómeno aislado. Antes que Douglas y Zeta-Jones, nombres como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Julia Roberts, Emma Watson, Drew Barrymore y Cameron Díaz ya habían pasado por Chile como escala obligada rumbo al enigmático “continente blanco”. Chile, una vez más, convertido en la puerta secreta de Hollywood al fin del mundo.

PURANOTICIA