“Mi Nombre Es” define a los cinco participantes que se enfrentarán en la gran final

Una emocionante noche vivió el programa de TVN “Mi Nombre Es”, el que definió a sus cinco finalistas de esta nueva temporada.

Los primeros en clasificar a la ansiada instancia fueron Juan Cáceres (Engelbert Humperdinck), Brahiron Chávez (Luis Miguel), y Christian Tolozza (David Bowie).

Ahora, a estos tres nombres se les sumaron dos participantes más, el primero de ellos fue Danilo Olmos, quien interpreta a Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, el que obtuvo una puntuación de 6,02 del público y un 7,0 del jurado, lo que le dio un promedio de un 6,51, calificando para la gran final.

“Lo único que quiero hacer, es agradecer a todos el apoyo tremendo. Esto ha sido un viaje muy lindo. Quiero agradecerle a mis padres. El show de esta noche se lo dediqué a mi papá, porque sin él, no estaría cantando en ningún escenario”, expuso el joven.

Posteriormente, el segundo clasificado de la noche fue Ignacio Jerez, quien interpreta a Raphael, él que consiguió un cupo en la gran final con una puntuación de 5,87.

“Estoy feliz, porque desde hace mucho logré mi objetivo, que era llevar la música de mi maestro máximo. Eso para mí ya era un premio gigante. No tengo tantas palabras. No pensaba pasar hoy, porque son todos buenísimos. Me esperaba que pasara cualquiera, menos yo”, expuso al convertirse en el quinto y último participante en sumarse a la gran final que tendrá lugar este jueves, después de 24 Horas Central.

PURANOTICIA