“Mi hijo no sufrió”: La reflexión de Mariana Derderián a dos años de la pérdida

A dos años del fallecimiento de su hijo Pedro, la actriz Mariana Derderián compartió una profunda y emotiva reflexión sobre su proceso de duelo, en una conversación donde abordó cómo ha aprendido a convivir con una pérdida tan significativa.

Fue en el podcast “Mamá por Siempre”, conducido por María Luisa Godoy, donde la actriz se refirió a las herramientas que ha ido desarrollando para enfrentar el dolor, en un proceso que, según relató, ha implicado cambiar su forma de mirar la vida.

En ese contexto, explicó una de las prácticas que le ha permitido sostenerse emocionalmente. “(Me ayuda) salirme de mi perspectiva… dejar de ser yo el centro y mirar el mundo desde afuera”, comentó, describiendo una manera de tomar distancia para comprender su experiencia desde otro lugar.

A partir de esa mirada, también compartió cómo ha logrado encontrar cierto consuelo al observar otras realidades. “Veía niños de la edad de mi hijo, mutilados, presenciando todo… Mi hijo se fue durmiendo”, expresó, en una reflexión que da cuenta del esfuerzo por resignificar lo vivido.

En esa misma línea, profundizó en un pensamiento que, según explicó, le ha permitido sobrellevar el duelo. “Yo veo niños en Palestina y se me parte el corazón y digo: ‘Mi hijo no sufrió’. Si se tenía que ir, se fue durmiendo como, probablemente, todos queremos irnos. Y veo a estos otros niños, y es feo decirlo, pero digo ‘gracias, mi hijo no sufrió’”, señaló, reconociendo la sensibilidad de sus palabras.

La actriz también se refirió al impacto que tuvo esta experiencia en su vida y en su entorno cercano. “Mi hijo tenía que partir a esa edad, de la forma que partió, muy violenta para mí y para toda la familia, pero pensando en que él (…) no sufrió nada”, agregó.

Finalmente, compartió una reflexión sobre su creencia en la vida después de la muerte, una idea que le ha entregado algo de calma en medio del proceso. “Yo sí creo que volveré a estar con él. Lo que no sé es si vamos a acordarnos de esta vida; puede que en la próxima vida seamos hermanos, pero no vamos a saber que pasamos por esto”, concluyó.

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