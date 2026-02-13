“Mi enfermedad se comió mi músculo”: Millaray Viera reaparece y revela esperanzador avance en su recuperación

La comunicadora reapareció en redes sociales para confirmar que retomó el ejercicio tras enfrentar un complejo cuadro de hipertiroidismo que incluso la mantuvo hospitalizada.
Un importante anuncio compartió en las últimas horas Millaray Viera, quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar que retomó los entrenamientos luego de atravesar un delicado proceso de salud.
La animadora, exconductora de Yo Soy, fue diagnosticada en agosto de 2025 con Hipertiroidismo de Graves-Basedow, una enfermedad autoinmune que le provocó graves complicaciones. Entre ellas, una ''Tormenta Tiroidea'' que la obligó a permanecer internada durante varias semanas.
A meses del complejo episodio, la comunicadora mostró avances en su recuperación. En una historia donde aparece realizando ejercicios con pesas, reconoció con honestidad el difícil momento que enfrentó: “Me río para no llorar”. Luego recordó el impacto físico que tuvo la enfermedad en su cuerpo: “¿Se acuerdan de que no podía ni dar dos pasos porque mi enfermedad se comió mi músculo? Yo también estoy orgullosa de mí, y aguanten, amigos con hiper”.
Pese al entusiasmo por este nuevo paso, Viera fue enfática en entregar un mensaje de responsabilidad a quienes viven situaciones similares. “Solo sus endocrinos pueden decirles si hacer deporte o no. No siempre se puede. Ya saben que depende de cómo anda vuestro corazoncillo”, explicó, subrayando la importancia de la supervisión médica.
Además, aclaró que su proceso aún es paulatino: “Yo aún no puedo hacer cardio. Y de a poquito haciendo fuerza. Si tiene la duda, pregúntele a su doc. Un besito y mucho ánimo”.
En otra publicación reciente, la exconductora de Sabingo también dedicó palabras a su entrenadora personal, Andrea Madriaza, quien la ha acompañado en esta etapa de rehabilitación. “Algún día podré contar todo este proceso, desde no poder estar en pie porque esta fucking enfermedad me dejó sin masa muscular, no poder caminar bien, de mis rodillas que temblaban, todo en la pared y sin pesos, a cómo estamos ahora. Cada día más fuertes. Te quiero mucho”, escribió, reflejando la magnitud del desafío que ha debido enfrentar.
