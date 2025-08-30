Metro extiende su horario por concierto de Green Day

Los fanáticos de Green Day que asistirán al concierto de este sábado en el Estadio Nacional contarán con facilidades especiales de transporte para su regreso a casa. Metro de Santiago confirmó la extensión de su horario habitual, mientras que Red dispondrá de buses de apoyo desde las inmediaciones del recinto.

La empresa informó que “extenderán el horario hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de la Línea 3 y 6”. El acceso al recinto se realizará por la estación Estadio Nacional de la Línea 6, mientras que las salidas habilitadas serán en puntos estratégicos de ambas líneas.

En la Línea 3, los asistentes podrán salir en Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales y Conchalí, además de Plaza Quilicura. En tanto, en la Línea 6, las estaciones disponibles serán Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Junto con ello, desde Red se anunció la operación de buses de apoyo desde las 23:00 horas en Estadio Nacional, con recorridos hacia distintos sectores de la capital: 103 hacia Peñalolén, 104 hacia La Florida y Puente Alto, 506 hacia Maipú o Peñalolén, y 516 hacia Alameda, terminales de buses y Pudahuel.

De esta manera, las autoridades buscan asegurar un retorno seguro y expedito a quienes acudan al esperado show de la banda estadounidense.

