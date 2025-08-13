Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Metro de Santiago realizará su primer show gratuito de stand up comedy junto con Fabrizio Copano

Metro de Santiago realizará su primer show gratuito de stand up comedy junto con Fabrizio Copano

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El comediante chileno será el encargado de animar el primer show gratuito de stand up dentro del Metro de Santiago, una iniciativa por la celebración de los 50 años del transporte público.

Metro de Santiago realizará su primer show gratuito de stand up comedy junto con Fabrizio Copano
Miércoles 13 de agosto de 2025 15:44
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La jornada de este miércoles, el Metro de Santiago, en colaboración con el comediante Fabrizio Copano, anunciaron la realización del primer espectáculo gratuito de stand up comedy dentro del sistema de transporte.

La información fue difundida en redes sociales, donde el humorista aparece en un divertido video interpretando a un conductor de tren.

"Todos invitados al primer stand up comedy en el Metro junto a Fabrizio Copano celebrando nuestros 50 años de historia", comunicó el humorista en su cuenta de Instagram.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ ESTACIÓN?

Esta icónica presentación gratuita de Fabrizio Copano en el Metro de Santiago se realizará este jueves 14 de agosto a las 17:00 horas en la estación Franklin (L2 y L6).

PURANOTICIA