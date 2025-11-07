Metro de Santiago extiende sus horarios por dos días debido a los conciertos de Dua Lipa en el Estadio Nacional

El Metro de Santiago no quiere sorpresas ni multitudes fuera de control y anunció horarios extendidos los días 11 y 12 de noviembre, justo para el concierto de Dua Lipa en el Estadio Nacional, parte de su “Radical Optimism Tour”.

La medida busca facilitar el retorno de los fans tras los dos shows que marcarán la tercera visita de la estrella británica al país.

Según informó la productora DG Medios, el servicio funcionará hasta las 00:30 horas, con accesos habilitados en Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa, todas estaciones de la Línea 6. Eso sí, las salidas estarán limitadas a las líneas 3 y 6, siendo Ñuñoa la única estación para combinar, asegurando que nadie se pierda en el laberinto del Metro tras la euforia del concierto.

Mientras tanto, la cantante se encuentra en Buenos Aires, afinando detalles para sus shows del 7 y 8 de noviembre antes de aterrizar en Chile y continuar por Brasil, Perú, Colombia y México.

En otras noticias, Dua Lipa también sorprendió al anunciar que aprobó el examen GCSE en español, un logro que promete una comunicación mucho más cercana con sus fans latinoamericanos.

Para quienes planean sobrevivir al tráfico y a la marea de fans, estas son las estaciones habilitadas:

Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

