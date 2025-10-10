Metro activa plan especial por concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional y anunció extensión del servicio

Con motivo del esperado concierto de Guns N' Roses este 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, el Metro de Santiago anunció una extensión especial de su horario de funcionamiento, medida que busca facilitar el regreso del público tras el evento.

La empresa, detalló que: "Extendemos nuestro horario hasta la 01:00 hrs", lo cual permitirá hasta esa hora el ingreso en las estaciones alrededor del recinto: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Así, las estaciones que verán extendido su funcionamiento serán:

Estaciones de ingreso en Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Estaciones de salida en Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estaciones de salida en Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.

Estación de combinación: Ñuñoa

“Con esta información te recomendamos que planifiques tu viaje, resguardes tu seguridad y la de quienes te acompañan, y disfrutes de este evento musical”, agregaron.

La medida se enmarca en el operativo habitual que Metro realiza para espectáculos masivos y busca garantizar un retorno seguro y expedito a los fanáticos de la banda estadounidense.

PURANOTICIA