Metalera Ignacia Fernández se corona como la Miss Mundo Chile 2025

La noche del domingo no fue una más para el mundo de la belleza chilena. En un giro que pocos esperaban, Ignacia Fernández, representante de Las Condes y vocalista de una banda de death metal progresivo, se quedó con la corona de Miss Mundo Chile 2025.

“Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada, han sido muchos meses de preparativos. Estoy agradecida de todo el apoyo que he recibido. De corazón, muchas gracias”, declaró emocionada tras recibir la corona, visiblemente sorprendida por el resultado.

La modelo y cantante, de 27 años, dejó a todos boquiabiertos durante la prueba de talento cuando, en lugar de un clásico número de canto o danza, hizo estallar el escenario acompañada por el guitarrista de su grupo, Decessus.

Como si fuera poco, Fernández no solo se llevó la corona, sino también un anillo de diamantes valorizado en $12 millones de pesos.

El top 5 del certamen lo completaron Karol Eberl (La Reina) en quinto lugar, Macarena Maira (Lo Barnechea) en cuarto, Renata Arriagada (Valparaíso) en tercero y Bárbara Wolfenson (Viña del Mar) como flamante segunda finalista.



Con este triunfo inesperado, Ignacia Fernández será quien represente a Chile en Miss Mundo 2026, y ya muchos se preguntan si llevará su estilo metalero al escenario internacional.

PURANOTICIA