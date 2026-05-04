MET Gala 2026: El evento de moda más esperado se toma este lunes y así puedes seguirlo en vivo desde Chile

Nueva York se convierte en el epicentro del espectáculo mundial con la celebración de la MET Gala 2026. El evento, que desde hace 75 años recauda fondos para el Instituto de Moda del MET, llega este año rodeado de una expectación mediática sin precedentes, impulsada por el liderazgo de la icónica Anna Wintour y una lista de invitados que mezcla a la realeza del pop con los magnates de Silicon Valley.

EL REGRESO DE LA REINA Y EL FACTOR BEZOS

La gran noticia de la noche es, sin duda, la reaparición de Beyoncé. Tras diez años de ausencia, la artista no solo caminará por la alfombra, sino que ejercerá como copresidenta junto a Wintour, Nicole Kidman y Venus Williams. Los fanáticos esperan con ansias su interpretación del código de vestir: “La moda es arte”, inspirado en la exposición ‘Costume art’.

Sin embargo, no todo es glamour. La edición de este año ha sido apodada por algunos como la "MET Gala de los Bezos", debido al patrocinio principal del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez. Esta alianza ha despertado críticas de grupos activistas como Everybody Hates Elon, quienes denuncian las prácticas laborales de la compañía.

Incluso la política local ha tomado distancia. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó su invitación para mantener su postura de subir impuestos a los más ricos, señalando que el evento es una oportunidad perdida para hacerse oír entre la élite.

HORARIO Y COORDENADAS PARA CHILE

Para quienes deseen seguir cada detalle de los "modelitos" y las extravagantes elecciones de vestuario desde Chile, la transmisión oficial comenzará a las 18:00 horas.

Plataformas: Cuentas oficiales de Vogue en YouTube y TikTok.

Anfitrionas de la transmisión: La transmisión contará con la participación de Ashley Graham, Cara Delevingne y La La Anthony, mientras que Emma Chamberlain será la encargada de entrevistar a los invitados en plena escalera.

VOCES DE LA GALA

El evento se define por la exclusividad y la visión artística de sus protagonistas. Aquí algunas de las claves que definen esta edición:

"La moda es arte", es la premisa que deben seguir los invitados este año, buscando que las celebridades saquen el lado más artístico a sus propuestas en una noche donde, según la organización, la vestimenta debe analizar "cómo la moda se adapta al cuerpo".

Sobre el hermetismo tras la alfombra roja, el protocolo es claro:

"La gala continuará a puertas cerradas (...) está prohibido hacer fotos y vídeos, aunque de vez en cuando algunos rebeldes publican sus selfis en los baños".

Con la confirmación de estrellas como Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA y Sam Smith, la noche promete ser un despliegue de creatividad que, una vez más, demostrará por qué Anna Wintour ha convertido esta cena de caridad en un pilar indiscutible de la cultura pop.

PURANOTICIA