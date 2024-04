Melina Noto y los supuestos coqueteos entre Pangal Andrade y Gala Caldirola en «¿Ganar o servir?»: "Ojalá que se porte bien"

Melina Noto se refirió a los supuestos acercamientos de su pareja, Pangal Andrade, con Gala Caldirola en el reality «¿Ganar o servir?» de Canal 13.

Pero también, la comunicadora abordó el conflicto entre el deportista y Camila Recabarren.

Sergio Rojas contó en «Que te lo digo» de Zona Latina que conversó con la argentina y que esta le dijo sobre la ex Miss Chile que "creo que fue muy agresiva de una, tal vez es el rol que está jugando".

Recordar que Recabarren mencionó sobre Andrade que "no le compro la totalidad de su persona, se cree dueño de tierras. Dices que cuidas el medioambiente pero igual tienes los medios autos y contaminas, igual comes animales, no te encuentro coherente".

La también influencer agregó que "aún no te podría dar una opinión 100%. Lo que sí digo es que la casa de Pangal está hecha con material reciclado. El hotel, que fue de mucho sacrificio, es comprometido en varios aspectos que no necesariamente son públicos. Y a veces uno juzga sin saber…".

Y sobre la atención que Pangal ha recibido de sus compañeras de encierro, Noto señaló que lo toma "como una pega, un juego", pero luego advirtió que "ojalá que se porte bien, porque él es el que tiene pareja. El resto no me debe nada".

Finalmente, respecto al supuesto interés de Gala por el empresario, la trasandina indicó que "mientras no vea nada más comprometedor, no te puedo decir nada, porque no lo he visto actuar mal".

