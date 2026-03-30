Melina Noto da un portazo en TNT Sports tras convertirse en madre y enciende rumores sobre su regreso

Sacudida total en TNT Sports: Melina Noto decidió dar un portazo y dejar el canal justo en un momento clave de su vida, encendiendo comentarios y especulaciones sobre su futuro en pantalla.

La comunicadora sorprendió a sus seguidores al confirmar su salida tras cuatro años en la señal deportiva, marcando un quiebre que no pasó desapercibido. Y es que su decisión llega apenas meses después de convertirse en madre junto a Pangal Andrade, con quien recibió a su hija Alanna a fines de octubre.

“Hoy empieza un nuevo capítulo en @tntsportscl, un capítulo en el que ya no formo parte”, expresó la trasandina en su cuenta de Instagram. “Hay decisiones difíciles de tomar y esta… Mi adorado canal que me dio tantas alegrías y oportunidades”, agregó.

Pero más allá del impacto laboral, Noto dejó claro que su salida tiene una razón de peso que hoy está por sobre cualquier proyecto profesional.

“Hoy hay un corazoncito que me necesita presente en casa, pero sé que finalmente será un hasta luego”, señaló Melina.

Aun así, la animadora no escondió la carga emocional de dejar un lugar que —según sus propias palabras— fue clave en su desarrollo.

“Un lugar donde me sentí como hogar por 4 años y compartí con grandes amigos. Les deseo un éxito rotundo, pero que por sobre todas las cosas, sigan siendo tan lindas personas”, sostuvo la periodista.

En su despedida, también dedicó palabras a quienes la acompañaron durante su paso por el canal, dejando entrever el fuerte vínculo que construyó tras bambalinas.

“Gracias a tantos que no aparecen en estas fotos: Chaleco, Robert, Seba, José, Nico, Naka, Rena, Nacho, mis máximas adoradas, entre tantos otros”, sentenció la comunicadora.

“Hasta muy pronto”, cerró la conductora.

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