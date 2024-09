Mel Alcalde fue confirmado como nuevo participante de «Palabra de honor»: se reencontrará con su ex Yuli Cagna

El reality «Palabra de honor» de Canal 13 sigue confirmando participantes tras los anuncios de Yuli Cagna, Vico Bouvier, Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke.

En las últimas horas Mel Alcalde se transformó en el sexto reclutado ratificado para el espacio de telerrealidad que animarán Sergio Lagos y Karla Constant.

Cagna, Bouvier y Alcalde coincidieron en el reality «La isla de las tentaciones», donde el influencer chileno y la argentina eran pareja.

"Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a «La isla de las tentaciones», y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos. Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados. Nunca hubo celos ni nada, pero había desgaste, y como no teníamos una razón de peso para terminar y teníamos muchas cosas que nos amarraban, ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión. Entonces entrar al reality fue una forma de tomar la decisión inconscientemente", recordó Alcalde.

El ingeniero comercial y modelo comentó a Canal 13 que "mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo".

(Imagen: 13.cl)

PURANOTICIA