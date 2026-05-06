Mega vuelve a golpear a Chilevisión y se queda con uno de sus productores estrella

Un nuevo golpe al mercado de la televisión dio durante las últimas horas el canal Mega, quien "levantó" de Chilevisión a uno de sus productores estrella.

Se trata de Eduardo "Fido" Cabezas, productor ejecutivo de Eventos Especiales y Nuevas Estrategias, quien se había sumado durante el 2025 a la estación.

Siguiendo los pasos de Julio César Rodríguez, el profesional emigró hacia Vicuña Mackenna tras haber estado menos de un año en Machasa.

Según da cuenta Fotech, "Fido" Cabezas fue una de las figuras clave de Chilevisión durante el verano, cuando el canal se consolidó con una serie de festivales.

Asimismo, destacaron su rol en dos de los principales estelares del canal de Av. Pedro Montt, como lo son «Fiebre de Baile» y «El Club de la Comedia».

Con Eduardo Cabezas, ya son varios los nombres que se ha llevado la "grúa televisiva" de CHV a Mega, como Julio César Rodríguez, Juan Pablo González y Carlos Valencia.

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