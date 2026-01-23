Mega suma nuevas parejas a la Gala de Viña 2026: estas son las duplas confirmadas

A menos de un mes de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, Mega continúa revelando los nombres de quienes desfilarán por la alfombra roja. El evento se realizará el viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar, con un formato renovado y una lista de invitados reducida a 120 figuras.

Este viernes, en el matinal “Mucho Gusto”, César Campos y Eugenia Lemus confirmaron un nuevo grupo de asistentes, destacando principalmente parejas del espectáculo, la televisión y el deporte.

Las nuevas parejas confirmadas para la Gala:

Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Josefina Montané y Pedro Campos

Emilia Dides y Sammis Reyes

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

Yamila Reyna y Américo

Priscilla Vargas y José Luis Repenning

La única dupla que no mantiene una relación sentimental es la conformada por Priscilla Vargas y José Luis Repenning, animadores del matinal “Tu Día” de Canal 13, quienes regresan a la gala tras ausentarse en la edición anterior.

La Gala volverá a realizarse en el Sporting Club de Viña del Mar, pero con importantes ajustes: menos invitados, regreso de la galería a nivel de alfombra roja y acceso gratuito para el público, medidas que buscan agilizar el desfile tras las críticas recibidas en versiones anteriores.

PURANOTICIA