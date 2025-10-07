Mega pone fin a los rumores y anuncia el estreno oficial de “El Internado”

Finalmente revelaron la fecha de estreno del esperado reality de Mega, El Internado. Y es que tal como informaron desde el canal, el próximo lunes 13 de octubre, tras la emisión de Reunión de Superados, se dará inicio al nuevo programa conducido por Tonka Tomicic y Yann Yvin.

Este marcará el primer encierro que combina desafíos extremos de cocina con exigentes competencias físicas, acompañado de momentos de humor y polémica.

Entre los participantes se encuentran Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano), Arenita, Paloma Fiuza y Rodrigo “Otakín” Fernández.

Cabe mencionar que El Internado contará con contenido adicional en YouTube, incluyendo El Internado React y un programa satélite que mostrará los detalles más entretenidos y controversiales del reality.

Además, los suscriptores de MegaGo tendrán acceso a una señal 24/7 con material exclusivo y podrán ver cada capítulo con 24 horas de anticipación antes de su estreno en televisión abierta.

Asimismo, Mega 2 ofrecerá una franja especial con imágenes inéditas y versiones sin editar de las competencias, la convivencia y los desafíos culinarios.

Cabe destacar que las grabaciones comenzaron la semana pasada, por lo que el programa se emitirá con un desfase inicial de dos semanas.

