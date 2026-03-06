Mega ofrece disculpas públicas a Paulina De Allende Salazar tras fallo por vulneración de derechos

Mega emitió este viernes al mediodía un comunicado público en el que ofreció disculpas a la periodista Paulina De Allende Salazar, luego de que la justicia determinara que su despido en 2023 implicó la vulneración de derechos fundamentales.

El conflicto se originó en abril de ese año, cuando la comunicadora realizaba un despacho sobre el asesinato de un funcionario de Carabineros a manos de un delincuente. Durante la cobertura, De Allende Salazar utilizó la palabra “pacos” para referirse a integrantes de la institución, lo que derivó en su posterior desvinculación de la estación televisiva.

A partir de ese episodio se inició un proceso judicial entre la periodista y la empresa Megamedia S.A., instancia en la que el tribunal determinó que se vulneraron derechos fundamentales de la comunicadora, particularmente relacionados con su honra y libertad de expresión.

Como parte de la sentencia, la estación televisiva debía emitir disculpas públicas, además de implementar un protocolo interno y capacitar a sus trabajadores en materias vinculadas a derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística.

En el comunicado difundido este viernes, la empresa señaló: “DISCULPAS PÚBLICAS. Megamedia S.A., en cumplimiento de la sentencia recaída en causa entre ‘Paulina De Allende Salazar con Megamedia S.A.’, nos disculpamos públicamente con ella por lo que el Tribunal estimó como vulneración a la honra, libertad de emitir opinión e informar sin censura”.

Asimismo, la declaración detalla el contexto en el que se produjo la desvinculación de la periodista. “A raíz del despacho periodístico realizado por ella el 6 de abril de 2023, en el cual se refirió al mártir de Carabineros don Daniel Palma Yáñez (QEPD) como ‘paco’, lo que significó el término de su relación laboral”, indicaron desde la compañía.

Con la publicación del comunicado, Mega dio cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, cerrando así el proceso judicial que se extendió por casi tres años y que generó amplio debate público en torno a la libertad de expresión y las decisiones editoriales en los medios de comunicación.

Tras difundirse el mensaje, la situación volvió a generar diversas reacciones entre usuarios en redes sociales, reavivando la discusión sobre el caso que marcó la agenda mediática en 2023.

