Mega muestra las primeras imágenes del regreso de “Detrás del Muro”: “Volvemos a nuestra casa”

"Detrás del Muro" vuelve a Mega y promete sacudir la televisión chilena tras su escapada de Chilevisión.

El canal decidió adelantar un vistazo explosivo del regreso del programa, mostrando a Kike Morandé y su elenco en las primeras grabaciones, que se estrenarán durante marzo. En la promoción principal de la temporada, el animador no dudó en dejar clara su postura: “Volvemos a nuestra casa”.

Pero Morandé no se quedó ahí y lanzó otra declaración que podría generar comentarios en la farándula: “Fue muy buena la aventura por otro lado, pero nuestra casa es esta”.

Mientras tanto, Gustavo Becerra encendió aún más las expectativas al revelar que el estelar humorístico recibirá nuevos integrantes.

Después de un par de años alejado de la pantalla, el programa que tomó el lugar de "Morandé con Compañía" confirmó su aterrizaje en Chilevisión a fines de 2024, estrenando finalmente el 16 de enero de 2025.

Pero la historia de este regreso tiene sus rumores: fue en noviembre pasado cuando comenzaron las especulaciones sobre el retorno a Mega, información que terminó confirmando el propio Morandé durante la Teletón 2025.

PURANOTICIA