Mega da a conocer a los humoristas que se jugarán la vida en el Festival de Viña del Mar 2026

Mega volvió a sacudir el escenario del Festival de Viña del Mar 2026 al revelar la lista de los seis humoristas que se atreverán a enfrentar al temido Monstruo, junto con el calendario exacto de sus presentaciones.

A la ya comentada victoria de Asskha Sumatra en "Coliseo", el canal organizador sumó una mezcla que promete aplausos, pifias y polémica: Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, el venezolano Esteban Düch, Piare con Pe y Pastor Rocha completan el área humorística que buscará sobrevivir en la Quinta Vergara.

Además, confirmaron que Stefan Kramer será el encargado de abrir los fuegos del certamen el domingo 22, compartiendo noche con Gloria Estefan y Matteo Bocelli. Por otro lado, la segunda jornada quedará en manos de Rodrigo Villegas, quien intentará conquistar al público antes de los shows de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo.

La tercera noche marcará el debut viñamarino del venezolano Esteban Düch, una apuesta que muchos miran con curiosidad y otros con escepticismo. Al día siguiente, Asskha Sumatra volverá al escenario con la presión de revalidar su éxito, acompañando a Juanes y Ke Personajes.

El quinto día será el turno de Piare con Pe, quien se presentará junto a Mon Laferte y Yandel, mientras que el cierre quedará en manos de Pastor Rocha, encargado de poner humor a la denominada noche juvenil, dominada por Pablo Chill-E, Paulo Londra y Milo J.

