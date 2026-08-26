Mega confirmó los arribos de Claudio Palma e Iván Zamorano de cara al Mundial de 2030

Mega confirmó que se refuerza con Claudio Palma e Iván Zamorano de cara a las transmisiones de las Clasificatorias al Campeonato Mundial 2030.

La señal informó que el proceso contará con la más alta tecnología y cobertura multimedial, para que "los hinchas vivan una nueva experiencia alentando a La Roja".

El canal destacó que tanto el comunicador como el excapitán de la Roja "aportarán su experiencia y talento" al equipo integrado por Rodrigo Sepúlveda, Gustavo Huerta, Camila Romero, Marcelo González, Alejandro Astudillo, Matías Canessa y Daniel Ahumada.

Sobre el exintegrante de Chilevisión, Mega indicó que "es uno de los relatores más importantes y emblemáticos del fútbol chileno. Una trayectoria de casi 40 años en el periodismo deportivo, 18 de los cuales ha relatado a la Selección Chilena en sus más diversos desafíos internacionales.Esto es, Copas del Mundo, Copa Confederaciones, Copas América y procesos clasificatorios mundialistas".

Del exdelantero señalaron que "se ha consolidado como un connotado comentarista a nivel internacional, luego de su participación durante 10 años en las cadenas norteamericanas Telemundo y Univisión para los eventos futbolísticos más relevantes del planeta. Actualmente comenta la Liga de Campeones de Europa y la Liga Española de Fútbol, de la cual también es su embajador internacional".

(Imagen: Mega)

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