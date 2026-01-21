Mega apuesta por Carolina Arregui y la perfilaría como figura clave para el Festival de Viña 2026

La cuenta regresiva para el Festival de Viña 2026 ya comenzó y Mega junto a la productora Bizarro están jugando fuerte para armar un certamen que dé que hablar. Uno de los focos estaría puesto en repetir la fórmula de la coanimación para presentar a los artistas de la competencia internacional y folclórica, un espacio que este año promete sorpresas.

Desde el canal ya confirmaron que Fernando Godoy asumirá como uno de los rostros encargados de esa misión. También se supo que Ingrid Cruz recibió la invitación, pero decidió bajarse del proyecto, al igual que Francisco Reyes. Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que todavía queda una carta clave sobre la mesa y su respuesta mantiene a todos expectantes.

Fue Luis Sandoval quien encendió las alarmas en Que Te Lo Digo, dejando entrever que una figura muy conocida estaría a un paso de decir que sí.

"Hay una famosa que está pensando en tomar esta especial coanimación (...) simpática, querida y bella, y que podría ser ovacionada por el público (...) Está a punto de decir 'sí, acepto la oferta' (...) Este podría ser el año en que se consagre frente a la audiencia (...) Nunca ha estado sobre el escenario de la Quinta Vergara", lanzó el periodista.

¿De quién se trata? Todo apuntaría a Carolina Arregui, una de las actrices más fuertes del área dramática de Mega, quien además atraviesa un complejo momento personal tras la reciente muerte de su marido, el cirujano Roy Sothers. Su eventual llegada al escenario viñamarino podría marcar un antes y un después en su carrera televisiva.

Eso sí, la decisión aún no estaría tomada. "Está pensando, no ha dado la respuesta definitiva", remató Sandoval, dejando abierta una interrogante que podría resolverse en cualquier momento y que ya genera ruido en el mundo del espectáculo.

PURANOTICIA