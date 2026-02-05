Mega apuesta fuerte: Tonka Tomicic y José Antonio Neme liderarán la Gala de Viña 2026

Mega movió sus piezas y ya encendió la previa del Festival: el canal confirmó oficialmente que Tonka Tomicic y José Antonio Neme serán los rostros encargados de conducir la esperada Gala de Viña 2026, una decisión que ya está dando que hablar en el mundo del espectáculo.

El desfile de egos, brillos y polémicas volverá a tomarse el Sporting Club de la “ciudad jardín”, espacio por el que circularán más de 130 invitados sobre una pasarela de 900 metros cuadrados, en una puesta en escena que promete glamour y varios momentos incómodos.

Según detalló la señal organizadora, Tonka, histórica e indiscutida figura del evento, asumirá la animación principal, mientras que Neme será el encargado de interrogar —sin anestesia— a los famosos que crucen la alfombra roja.

Pero no estarán solos. Marcelo Marocchino pondrá el ojo crítico en los outfits, Florencia Vial captará todo lo que ocurra y la transmisión contará con una batería de estaciones pensadas para que los invitados se luzcan (o se expongan): shoescam (cámara de zapatos), selfiecam, cámaras giratorias y el infaltable glambot.

La cita ya tiene fecha: viernes 20 de febrero, jornada en la que Viña volverá a ser epicentro de la moda, el show y los comentarios sin filtro.

¿Cómo conseguir entradas para la Gala?

En relación a la venta de entradas, este año la producción dio un giro que sorprendió a muchos. A diferencia de 2025, las entradas serán completamente gratuitas, una jugada que promete llenar el recinto y acercar el espectáculo al público.

Los tickets estarán disponibles desde el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas, a través del sistema Puntoticket. Eso sí, se espera alta demanda porque cuando hay alfombra roja, nadie quiere quedarse fuera.

PURANOTICIA