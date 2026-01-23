Mega apuesta fuerte al formato del momento y prepara su primera teleserie vertical

Mega decidió subirse al auge de las teleseries verticales y ya trabaja en su primera producción, un formato diseñado especialmente para el consumo de plataformas como Instagram y TikTok.

Según información conocida por La Cuarta, la señal desarrollará “Salvando a Ema”, una ficción compuesta por capítulos de menos de dos minutos, alineada con los nuevos hábitos de consumo audiovisual. El proyecto se encuentra en etapa de trabajo de mesa y las grabaciones comenzarían en las próximas semanas.

La teleserie está a cargo del reconocido guionista Rodrigo Cuevas, con una amplia trayectoria en la televisión chilena. Entre sus trabajos destacan Los 80, Señores Papis, Si Yo Fuera Rico, Hijos del Desierto y Historias de Cuarentena. Por el momento, el elenco se mantiene en reserva.

El interés surge tras los positivos resultados obtenidos por otras señales televisivas. Durante el último año, Canal 13 estrenó Mi boda es una trampa y El obrero que me enamoró, ambas superando las 25 millones de reproducciones. TVN, en tanto, alcanzó cifras similares con Auditoría de amor, que logró ese número de visualizaciones en solo 10 días.

Además, la señal estatal prepara el estreno de Mi marido me robó la memoria, programado para el próximo martes 27 de enero, consolidando este formato como una nueva tendencia nacional.

Con esta apuesta, Mega se suma oficialmente al fenómeno de las teleseries verticales y proyecta su estreno durante 2026, marcando un nuevo paso en su estrategia digital.

