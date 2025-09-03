Mega abre votación para elegir a los próximos participantes de su nuevo reality "El Internado"

El canal Mega abrió una convocatoria para que el público elija a dos nuevos integrantes de "El Internado", su próximo reality show.

A través de sus redes sociales, la señal habilitó una plataforma donde los usuarios podrán votar por un hombre y una mujer que ambos se sumarán al encierro televisivo, que incorpora el mundo culinario.

El listado que el canal dio a conocer, se encuentran los modelos e influencers Ellans de Santis y Benjamín Miranda. Por otro lado, en la lista de mujeres, están las figuras de redes sociales, Michelle Peint y La White Latina.

Ellans de Santis, es un modelo de 29 años, y en 2022 fue elegido Mister Model Chile. Actualmente, trabaja como instructor de pasarela en Miss Universo Chile.

Benjamín Miranda de 24 años, oriundo de Viña del Mar, es modelo y además está terminando un magíster en marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Agustina Canales, más conocida como La White Latina, tiene 22 años y es cantante urbana, modelo e influencer.

Michelle Peint, tiene 23 años, es modelo y creadora de contenido.

Quienes resulten seleccionados en esta votación, la cual permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, se integrarán al elenco ya confirmado, compuesto por Daniella Campos, Di Mondo, Fernando Solabarrieta y Etienne Bobenrieth.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina.

