Medio estadounidense reporta la muerte de Catherine O’Hara, icónica actriz de Mi pobre angelito

El medio estadounidense TMZ reportó este viernes la muerte de la actriz Catherine O’Hara, a los 71 años. Según el sitio especializado en espectáculos, la información fue respaldada por dos fuentes con conocimiento directo del hecho, aunque por el momento no se ha informado la causa del deceso.

O’Hara, nacida en Toronto en marzo de 1954, fue una figura clave de la comedia tanto en cine como en televisión. Alcanzó fama mundial por interpretar a la madre de Kevin en Mi pobre angelito, junto a Macaulay Culkin, y dejó huella en películas como Beetlejuice, Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003).

En televisión, vivió uno de los mayores reconocimientos de su carrera con la serie Schitt’s Creek, donde dio vida a Moira Rose, papel que le valió un Premio Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021. Más recientemente, participó en producciones como The Studio y The Last of Us, sumando nuevas nominaciones a importantes premios.

La actriz tenía proyectos en desarrollo y estaba prevista su participación en un evento en Los Ángeles la próxima semana. Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

