"Me trató de cafiche y me inventó un embarazo": El crudo descargo de Luis Mateucci que desató la furia legal de Daniela Aránguiz

El mundo de la farándula chilena sumó un nuevo y explosivo capítulo mediático y judicial, luego de que el argentino Luis Mateucci entregara graves declaraciones sobre el término de su relación con Daniela Aránguiz, en el encierro del reality “¿Volverías con tu ex? 2”.

Durante una conversación íntima con Bárbara Muriel, el ex chico reality desclasificó los motivos del quiebre con la opinóloga, lanzando acusaciones que posteriormente derivaron en una respuesta legal por parte de Aránguiz.

En su relato, Mateucci aseguró que ingresó al programa “Ganar o Servir” con la intención de formar una familia junto a Aránguiz, aunque afirmó que la relación se vio tensionada por conflictos económicos y diferencias en la convivencia.

“Pero claro, ella siempre queriéndome comprar. (Me dijo) ‘Vámonos a vivir a mi casa’. ‘No, estás loca, yo tengo mi departamento’. Es más, yo le dejé mi camioneta y me la devolvió llena de deudas, de tag y de cosas”, afirmó el trasandino.

El quiebre definitivo, según su versión, ocurrió cuando la figura televisiva comenzó a atacarlo públicamente, lo que terminó por deteriorar la relación.

“Así y todo, ella me trató de cafiche y no me dio nada, entonces la mandé a la chuc...”, añadió Mateucci, quien además sostuvo que esta situación afectó su desempeño en la final del programa de Canal 13, donde cayó ante Pangal Andrade.

“Me desmotivé, desmoralicé, estuve un mes mal... Me pasaron por arriba, me hice el lesionado, porque no quería jugar, se la regalé”, aseguró.

SUPUESTO EMBARAZO

Uno de los momentos más controversiales de su relato ocurrió cuando Mateucci afirmó que Aránguiz le habría enviado una ecografía tras la ruptura.

“Me mandó una ecografía de que estaba embarazada de cuatro meses. Yo vi la ecografía y el bebé formado de cuatro, cinco meses”, reveló.

Además, el argentino reconoció haber involucrado a una tercera persona en medio de su proceso personal tras el quiebre.

“Al final la lastimé (a Daniela Collet), porque me metí con ella para olvidarme de la otra”, agregó.

La reacción de Daniela Aránguiz fue inmediata. A través de redes sociales, la panelista desmintió categóricamente las acusaciones y anunció acciones judiciales para resguardar su honra y dignidad.

“Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer. Durante mucho tiempo he tenido que soportar que Luis Mateucci hable constantemente de mí, exponiéndome y refiriéndose a temas extremadamente sensibles de mi vida”, expresó.

La ex Mekano enfatizó el impacto emocional de la exposición pública y rechazó las afirmaciones realizadas sobre su vida privada.

“Me duele profundamente que se realicen afirmaciones sobre un supuesto embarazo y otros aspectos íntimos de mi vida que niego categóricamente y que considero falsos”, fustigó.

Finalmente, Aránguiz cerró su declaración con un mensaje tajante respecto a la continuidad de esta situación.

“Ha llegado el momento de poner límites a una situación que me ha causado un profundo daño emocional”, concluyó.

PURANOTICIA