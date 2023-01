“Me tenían encerrado con llave”: Miguelito revelará sus inicios en el circo, cuando fue amenazado de muerte y víctima de maltrato

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, en el que Sergio Lagos recibirá como invitado al comediante Hans Malpartida, más conocido por su nombre artístico “Miguelito”.

Dentro de la íntima conversación, el ex integrante de “Morandé con Compañía” recordó su humilde infancia, revelando que “no había luz, yo estudiaba con vela, mi mamá me levantaba a las 3 de la mañana para hacerme desayuno y a las 5 salía a la escuela”.

En sus inicios, llegó a un circo peruano, donde fue reclutado como el payaso más pequeño del mundo, siendo bautizado como “Miguelito”, quienes al visitar Chile obligaron a Malpartida a permanecer encerrado en una habitación.

“Me tenían encerrado con llave. Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían, me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que fue lo que finalmente ocurrió”, comenzará contando en su relato, donde añadió que “ellos eran maltratadores de la gente, maltrataban al personal. Lo pasé mal, estuve seis meses antes de llegar a Chile llorando, me quería ir a mi casa, y cuando estaba con mi maleta, sentía que alguien estaba detrás de mí y me recogía”.

Posteriormente, el humorista logró incorporarse en una compañía circense chilena, lo que provocó que sus exempleadores lo amenazaron de muerte, recordará. “Ellos quedaron debiéndome plata, se burlaron de mí y me humillaron. Lo más barato que me dijeron fue que yo comía gracias a ellos, que en mi pueblo me iba a morir de hambre. También me amenazaron, me dijeron ‘ten cuidado, rézale a Dios porque no importan los años que pasen, te vamos a matar”, narrará Miguelito la noche de este lunes.

En su relato, el comediante recordó el gran cambio en su vida, cuando una noche en una discoteca le presentaron a un productor de “Morandé con Compañía”, quien pensó que Malpartida era un niño, quien le ofreció incorporarse al elenco del extinto programa de Mega.

“Quedé helado, literalmente. Le dije ‘¿a quién no le gustaría ir a Morandé?’”, recordó, narrando que siempre fue pensando que había sido invitado como público, cuando era para actuar en el programa, en el cual participó por 15 años.

