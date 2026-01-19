“Me sentí abusado por ella”: estilista de TV lanza grave acusación contra Pilar Cox

La última edición de Primer Plano, emitida la noche de este domingo pasado por las pantallas de Chilevisión, estuvo marcada por un potente testimonio y una inesperada contraacusación que rápidamente encendió la polémica en el mundo del espectáculo.

Hasta el estudio llegó Pilar Cox, exanimadora de televisión, quien rompió el silencio para relatar un episodio de acoso que habría sufrido por parte del cantante español Julio Iglesias, sumándose así a otras denuncias que han surgido en su contra.

Durante el programa, Cox relató lo ocurrido en un camarín, donde —según sus palabras— el artista se habría acercado de manera forzada. ''Él me tomó la cara y me besó en la boca. Me refugié en su hombro, me tenía abrazada y yo quería que me soltara. Cuando logré zafar, me fui a mi camarín y lloré por lo menos media hora'', detalló afectada.

Sin embargo, mientras el programa aún estaba al aire, el estilista Maxi Fuentes, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una dura acusación contra Cox, asegurando que él también fue víctima de una situación de acoso protagonizada por ella.''

Con qué cara, la media perso, Pilar, porque resulta que tú eres la que anda dando agarrones'', partió señalando el maquillador, quien relató que el hecho habría ocurrido en 2016.

Según contó, fue contactado para maquillar a Cox en un spa, momento en que ocurrió el incidente. ''Me pega un agarrón, me agarra mis partes privadas con mucha fuerza y me dice: ‘¿Estás seguro de que no te gustaría probar?’', denunció.

Fuentes cuestionó el doble estándar que, a su juicio, existiría en el actuar de la animadora. ''No me traumé ni nada, (...). Voy al hecho de que ahora aparece diciendo que le cargan los abusos, cuando ella hizo exactamente lo mismo conmigo'', expresó.

El estilista aseguró que la situación lo hizo sentir vulnerado, apuntando además a un prejuicio por su orientación sexual. ''Porque me vio gay, pensó que tenía que tomármelo a la chacota. Me sentí violentado por ella igual, me sentí igualmente abusado por ella'', afirmó.

