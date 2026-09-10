“Me resbalan sus palabras”: Matías Oviedo respondió sin filtro a Fanny Cuevas tras dura crítica a los actores en Fiebre de Canto

La tensión en el estelar Fiebre de Canto alcanzó un nuevo nivel luego de que Fanny Cuevas arremetiera contra sus compañeros, tildando de “vagos” a los actores de la competencia y cuestionando la imparcialidad del jurado. Ante esto, Matías Oviedo alzó la voz para responderle tajantemente.

Consultado en el programa por Vasco Moulian y Diana Bolocco tras su interpretación de Gustavo Cerati, el actor descartó que le afecten los ataques de la exchica reality: “Viniendo de quién viene… no me interesa”, señaló de entrada. En la misma línea, agregó: “La Fanny puede decir mil cosas, pero si me empiezo a preocupar de todo lo que dice es para volverse loco, pero me resbalan sus palabras. Más que irrespetuoso, lo encontré una tocada de oreja“.

Asimismo, Oviedo reprochó la actitud de su compañera hacia la evaluación de los jueces: “Encontré más heavy como fue con el jurado, un poco pasado para la punta. No es por ser el ‘Espinita’ de la situación, pero a veces hay que ubicarse”.

BACKSTAGE

Lejos de calmarse las aguas, Fanny Cuevas se defendió desde el backstage y aseguró que sus palabras generaron molestia generalizada en el equipo: “Parece que les cayó lo que dije. Yo lo dije al aire y están todos picados y quieren que me vaya. Todos quieren que me vaya, a ver si el domingo me sacan”.

Por su parte, Oviedo aclaró que el verdadero motivo de su molestia no fue el insulto a su gremio, sino la sombra de favoritismo que se deslizó sobre su trabajo escénico: “Más que me dijera vago, me dolió más que dijera que el jurado me ponía notas buenas por ser actor, porque eso no es así. Tú lo sabes, Fanny”, enfatizó.

Finalmente, mientras Cuevas se defendió afirmando que “están todos atacados: me llevé obscenidades y me quieren eliminar, todos tiraron la mala”, el actor cerró la discusión advirtiéndole que “son las consecuencias de tus dichos, Fanny”, a lo que ella concluyó: “Al que le caiga el poncho, que se lo ponga”.

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