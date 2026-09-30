El esperado retorno de la icónica ''Floribella'': Mariana Derderian vuelve a las teleseries tras 12 años

Después de más de una década alejada de las teleseries —su última participación fue en La Chúcara (TVN, 2014-2015)—, Mariana Derderian prepara su regreso al formato nocturno al incorporarse al elenco de Reunión de Superados, la exitosa ficción de Mega centrada en los apoderados del colegio Campbell.

El anuncio, junto con la extensión de las grabaciones hasta fines de octubre, fue confirmado por el productor ejecutivo de la teleserie, Patricio López. El ejecutivo destacó que esta prolongación ha sido una buena noticia para el equipo: “Para ellos es excelente, porque es harta pega”, sostuvo, antes de revelar la incorporación de nuevos rostros a la trama: “Llegan nuevos personajes… entre ellos, Mariana Derderian”.

Por ahora, se desconocen los detalles del personaje que interpretará la actriz y la relevancia que tendrá en el desenlace de la historia. Derderian compartirá pantalla con reconocidas figuras de la televisión, entre ellas sus amigas Elisa Zulueta e Ignacia Baeza, con quien además conduce el podcast Elige a tu vieja.

El éxito de la producción mantendría la historia en pantalla, tentativamente, hasta marzo de 2027. Sobre el fenómeno de audiencia que mantiene a la ficción liderando el bloque prime de la televisión abierta, López destacó el trabajo creativo detrás del proyecto: “El equipo de guionistas es extraordinario, Rodrigo Bastidas y su equipo no han parado de escribir y nos sigue el público favoreciendo, nos ven todos los días en primer lugar de la televisión abierta en Chile y nosotros ¡Felices con el resultado!”.

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