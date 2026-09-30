"A mí no me ha resultado nada": Fernando Solabarrieta buscará tratamiento en el extranjero tras recaída

Tras una serie de especulaciones sobre su continuidad en Radio La Metro y su comentada participación en el programa Sin Filtros, Fernando Solabarrieta abordó públicamente el complejo proceso personal que enfrenta debido a su lucha contra las adicciones.

El comunicador descartó haber sido desvinculado de la emisora radial producto de un conflicto de mayor gravedad y explicó que se trató de un desacuerdo laboral puntual: "Tuve una discusión de trabajo, de pega, como cualquiera pudiera tener. No me fui pateando puertas, porque no soy así simplemente. Cuando salí enojado dije 'no vuelvo nunca más', que es algo que uno puede decir de caliente", aclaró en diálogo con LUN.

En paralelo, durante una conversación con el programa Plan Perfecto, Solabarrieta reconoció haber sufrido una recaída en su adicción al alcohol, aunque enfatizó que durante años ha asumido la responsabilidad de enfrentar su enfermedad y buscar ayuda. "Si hay algo que no me pueden reprochar, es que yo me he hecho cargo de esto y lo he intentado. Llevo más de 20 años yendo a terapia, estuve cuatro meses internado en México", señaló.

Ante la falta de resultados definitivos con los tratamientos que ha realizado hasta ahora, el comunicador reveló que iniciará un nuevo proceso en el extranjero, basado en la administración médica de sustancias. "A mí no me ha resultado nada, seguí buscando, indagando en qué podemos hacer, y encontramos un tratamiento súper innovador que se está haciendo fuera de Chile y que tiene que ver con sustancias, administradas médicamente", explicó.

Actualmente, el periodista se encuentra realizando las gestiones necesarias para concretar su ingreso a este procedimiento y espera obtener un cupo para comenzar este nuevo tratamiento: "Tengo todos los contactos, he hablado ya con los doctores. Tienen mucha demanda y estoy esperando que me hagan un cupo para hacer este nuevo intento", concluyó.

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