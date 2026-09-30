"Muy conocido y muy pedido": filtran los primeros tres artistas que estarían confirmados para el Festival de Viña 2027

A pocos meses de una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, los rumores sobre la parrilla musical ya comenzaron a instalarse en redes sociales. Si bien la organización del certamen y la municipalidad aún no han entregado una nómina oficial, la televisión nacional comenzó a revelar los primeros nombres que podrían llegar al escenario de la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero de 2027.

La información fue entregada en el programa Plan Perfecto de CHV por el panelista Patricio Sotomayor, quien aseguró que ya existirían tres nombres cerrados para el evento, que será transmitido por Mega y contará con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

La primera carta correspondería al regreso de una figura histórica de la canción latina. "Tenemos a la primera artista confirmada, es mujer, abrirá una de las noches de Viña, no es chilena, habla en español y es europea y esta sería su tercera vez en el Festival: hablamos de Laura Pausini", afirmó Sotomayor sobre la cantante italiana, quien volvería a la Quinta Vergara tras sus presentaciones de 1997 y 2014, luego de que su participación en 2026 no se concretara por cruces de agenda con el Festival de San Remo.

El segundo nombre corresponde al debut en solitario del reggaetonero puertorriqueño Arcángel, quien ya tuvo una breve aparición en el escenario viñamarino en 2019, cuando fue invitado por Bad Bunny. "El segundo que llega a Viña es la primera vez que arriba a la Quinta Vergara. Es latino, hombre, 40 años y su nombre es Austin Agustín Santos, nació en Nueva York, más conocido como Arcángel", detalló el comunicador.

El anuncio que generó mayor repercusión fue el eventual debut de Los Vásquez, banda chilena que durante años se ha mantenido alejada de las grandes transmisiones televisivas. "Con este nombre los voy a golpear, me van a llamar incluso cuando lo diga. Este es muy conocido y muy pedido en los últimos años, es una banda que por primera vez va a estar en Viña. Tienen influencias mexicanas; han recorrido Chile de Arica a Tierra del Fuego. Vienen a Viña Los Vásquez", lanzó el panelista.

Por ahora, los tres nombres corresponden a filtraciones del ambiente del espectáculo y se mantienen a la espera de una eventual confirmación oficial por parte de la comisión organizadora del certamen. La parrilla definitiva del Festival de Viña del Mar 2027 todavía no ha sido anunciada.

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