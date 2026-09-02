"Me pareció medio brutal": Pamela Díaz responde a Yamila Reyna tras polémica rutina

Pamela Díaz decidió referirse públicamente a la polémica que protagoniza con Yamila Reyna, luego que la comediante lanzara una serie de insultos en su contra durante una de sus rutinas de stand up, registro que se viralizó en redes sociales.

La situación fue abordada por la "Fiera" en el programa «Hay que decirlo», donde cuestionó que la argentina haya involucrado a sus hijas en medio de la disputa.

"Me pareció medio brutal sacar a mis dos hijas. ¿A pito de qué, si creo que la Trini y la Pascuala nunca le han hecho nada a ella?", manifestó Díaz.

La animadora también aseguró que le resulta extraño que Reyna mantenga esta postura considerando que ambas se conocen desde hace años. "Si ella piensa eso de mí... qué raro, porque me conoce y sabe muy bien cómo yo actúo, cómo digo las cosas, cómo hablo. En general nunca he tenido un problema con ella", sostuvo.

En ese sentido, Díaz explicó que existe un motivo específico por el cual decidió tomar distancia de la relación que mantenían. "Ella sabe mi actuar, sabe muy bien cómo fui con ella y sabe muy bien por qué me retiré de su amistad. No voy a hablar nunca mal de ella. Si ella quiere hablar mal de mí o cree eso...", expresó.

Cabe hacer presente que el conflicto entre ambas se remonta a marzo, cuando la "Fiera" comentó el regreso de la argentina a los escenarios luego de que la actriz denunciara a su expareja, el cantante Américo, por violencia. En aquella oportunidad, cuestionó que se instalara una mirada de excesiva victimización sobre la comediante y señaló que "yo siento que ya está bueno, ya hay mucha Shakira. Ya, las mujeres facturan. Sí, facturan, pero dejen de quejarse".

Fue precisamente durante una de sus rutinas de stand up que Yamila respondió a aquellas declaraciones, indicando que "por lo menos yo no ando con joyas robadas, fea cul...", además de cuestionar que una madre realizara ese tipo de comentarios.

Tras conocer la rutina, Díaz reveló que incluso evaluó comunicarse directamente con la argentina para aclarar la situación. "Pensé en llamarla para decirle que estaba equivocadísima, porque yo nunca dije su nombre", confesó.

Finalmente, optó por no realizar esa llamada y decidió abordar públicamente la situación en televisión, dejando claro que no pretende entrar en una dinámica de ataques personales con quien alguna vez fue su amiga.

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