"Me hizo mucho daño": el sincero desahogo de Daniela Nicolás por su pasada relación con el doctor Cristián Arriagada

En una íntima conversación con Tanza Varela para El podcast de Sarah, Daniela Nicolás abordó el romance que mantuvo con el cirujano plástico Cristián Arriagada entre mediados de 2020 y mayo de 2021, revelando el impacto emocional que tuvo aquella relación y cómo enfrentó el dolor tras el término.

La modelo explicó que, si bien las restricciones impuestas durante la pandemia contribuyeron a que la relación se mantuviera alejada de la exposición pública, existía otra razón de peso para mantener el romance en privado: proteger al hijo del médico, fruto de su relación con la fallecida periodista Javiera Suárez.

"Yo quise cuidar mucho... creo que estábamos los dos de acuerdo en cuidar a los menores de edad en estas cosas, y a mí me importaba mucho cuidar a su hijo. Es un niño exquisito", explicó la comunicadora.

IMPACTO EMOCIONAL

Al ser consultada por sus antiguas declaraciones sobre Arriagada, Nicolás fue enfática al abordar las consecuencias personales que le dejó aquella relación. Si bien descartó haber sido víctima de violencia física, reconoció que la dinámica entre ambos terminó siendo emocionalmente desgastante.

"A mí me hizo mucho daño él. Entendiendo el contexto, él probablemente estaba muy dañado, y yo tuve que pagar platos rotos que no me correspondían. Así trato de verlo, pero eso no quita que sea injusto", declaró.

La modelo también reflexionó sobre la importancia de la responsabilidad afectiva al momento de iniciar una relación, planteando que las personas deben evaluar si se encuentran emocionalmente preparadas antes de involucrarse con otra.

"Uno tiene que ser lo suficientemente maduro para entender que si uno no está bien para tener una relación, no la tengas, uno no tiene por qué herir al otro".

Tras confirmar que "no me trataron bien", Nicolás reveló el fuerte impacto que tuvo el término de la relación y aseguró que llegó a sentirse profundamente humillada.

"Fue atroz, lloré una semana entera en mi casa por lo humillada que me sentí".

MENSAJE A KIKA SILVA

Durante la conversación, la actriz también se refirió a Kika Silva, actual pareja de Cristián Arriagada, y a los cuestionamientos que el cirujano ha recibido cada vez que inicia una nueva relación tras la muerte de Javiera Suárez.

Nicolás tuvo palabras positivas para Silva, a quien calificó como una buena persona y aseguró que merece "amor bueno".

"Dejen que su relación sea feliz, le deseo lo mejor en su relación actual. Más que por él, por ella, porque le tengo mucho cariño", espetó la modelo.

Finalmente, Nicolás cuestionó la presión social que, a su juicio, ha enfrentado Arriagada al rehacer su vida sentimental tras la partida de Suárez.

"A él no lo dejaban avanzar. Y eso también es super injusto. No hay tiempos determinados", concluyó.

De esta manera, aunque Nicolás aseguró comprender el contexto personal que atravesaba el cirujano, dejó claro que esa consideración no modifica la experiencia que vivió ni la percepción que mantiene sobre el vínculo que ambos tuvieron.

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