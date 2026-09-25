Aseguran que Leo Rey no estará en el Festival de Viña 2027 pese a masiva campaña

La campaña que buscaba llevar nuevamente a Leo Rey al Festival de Viña del Mar no habría tenido el resultado esperado. Según aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez, el cantante no formará parte de la parrilla de la edición 2027 del certamen.

En el programa «Hay que decirlo», la panelista afirmó que "les puedo contar a todos y a Leo Rey que la parrilla del Festival de Viña 2027 está cerrada, y él no está incluido. Hay chilenos...".

La información surge pocos días después de que el artista protagonizara uno de los momentos más comentados de las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque O'Higgins. Su presentación se viralizó luego de una particular intervención dirigida a su excompañero en La Noche, Alexítico.

El episodio impulsó además una campaña de sus seguidores para que Leo Rey regresara a la Quinta Vergara, donde se presentó junto a La Noche en 2009 y 2010.

El propio cantante se sumó al juego y publicó fotografías con las Gaviotas obtenidas en aquellas presentaciones. "Si llegamos al millón de seguidores, voy al Festival de Viña con piscinazo", escribió en una de ellas.

Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por Cecilia Gutiérrez, el regreso del artista deberá esperar al menos una edición más.

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