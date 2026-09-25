De petición propia a la pantalla: Millaray Viera debuta este sábado en "Cultura 13" junto a Pancho Saavedra

Un importante hito marcará este sábado 26 de septiembre el regreso de Millaray Viera a Canal 13. Además de encabezar el retorno del recordado programa de espectáculos “Alfombra Roja”, la animadora debutará como nuevo rostro del Área de Cultura de la estación de Inés Matte Urrejola, donde asumirá la conducción de los nexos de la franja de fin de semana junto a Francisco "Pancho" Saavedra.

Lejos de tratarse de una asignación fortuita, la llegada de la comunicadora a esta franja respondió a una solicitud personal que planteó desde el inicio de las negociaciones con la estación televisiva.

“Siento mucha emoción. Es algo que yo quería que se diera de esta forma. En mis primeras conversaciones con los ejecutivos del canal, fui yo la que pidió estar en Cultura, porque la verdad que es algo que a mí me gusta mucho hacer como conductora”, confesó Viera sobre esta nueva etapa.

HISTORIAS HUMANAS

Millaray Viera cuenta con una amplia experiencia en programas de corte social y cultural, especialmente tras sus cuatro años en “Sabingo” de Chilevisión, una etapa que la animadora valora profundamente y que considera relevante para su actual desafío profesional.

“Fue una pega que me dio grandes satisfacciones, que me permitió conocer historias de cientos de chilenos y que, además, le dio mucho sentido a mi trabajo”, recordó, agregando que dicho formato le entregó “algo que es impagable, que es un capital enorme de cariño de la gente, de cercanía con las personas y que otra manera no lo tendría”.

Asimismo, la conductora reflexionó sobre el sello diferenciador de los contenidos sociales y culturales frente al trabajo tradicional en televisión de estudio: “Siento que es un trabajo completamente diferente al que se hace en un estudio, es otro lenguaje, es como si fuera realmente otro trabajo… es algo que me llena mucho en lo humano y que también profesionalmente me ha dado muchísimo y que le da un sentido a mi pega”.

En esa misma línea, remarcó la importancia del aprendizaje y el contacto con las distintas realidades del país: “Cultura además es un espacio muy cuidado, donde todo es cariño. Es un bálsamo para el corazón. Es todo cariño, pero también es realidad, que yo siente que es algo que le hace muy bien a los animadores, como no perder el contacto con un Chile real”.

UN REENCUENTRO EMOTIVO

El arribo a la señal televisiva también tiene una fuerte carga emocional para la animadora, quien recordó sus primeros pasos y parte de su infancia en las dependencias de Canal 13.

“Estoy viviendo muchas emociones con esta llegada. Por una parte, está el lado profesional, donde siempre es un paso gigante en la carrera de cualquier animador llegar a un canal como el 13, porque está en la historia de la televisión chilena. Y además está el tinte personal, que tiene que ver con haber vivido momentos de mi vida muy bonitos en este lugar. Yo empecé cuando era muy chica, jugaba en estos patios a ser animadora… Ha sido muy emocionante y siento que es como un círculo. Es muy bonito”, sostuvo.

A su vez, su integración a "Cultura 13" le permitirá compartir pantalla con Pancho Saavedra, con quien mantiene una amistad de casi dos décadas. El conductor de "Lugares que hablan" valoró la llegada de la comunicadora: “Tenerla como compañera me parece increíble, un lujo. Ella es una mujer talentosa, preciosa, con un gran carisma y un ángel tremendo. Estoy muy, pero muy contento de recibirla acá”.

HORARIOS DEL ESTRENO

El debut oficial de Millaray Viera en la conducción de la franja "Cultura 13" será este sábado 26 de septiembre. La programación especial contempla el regreso de “Recomiendo Chile” a las 14:00 horas con capítulos de estreno —incluido un recorrido por Cochamó—, mientras que a las 22:20 horas se emitirá el primer capítulo de la temporada 14 de “Lugares que hablan”.

(Imagen: Sitio Web Canal 13)

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